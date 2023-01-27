Бельгия не увидела смысла в запрете на импорт российских алмазов в ЕС

Премьер Бельгии де Кроо: запрет на импорт российских алмазов в ЕС не остановит поставки

Бельгия, где расположен мировой центр торговли алмазами, пока не видит смысла в запрете на импорт российских камней в ЕС — мера не остановит их поток в регион, так как производители из РФ найдут альтернативные пути поставок, заявил премьер-министр страны Александр де Кроо. Его цитирует РИА Новости.

Евросоюз обсуждает десятый пакет антироссийских санкций, и в зарубежных СМИ снова начали предполагать, что в новый перечень ограничений может войти запрет торговли алмазами с Россией. Дебаты насчет этой меры длятся в ЕС уже несколько месяцев.

По словам де Кроо, импорт российских алмазов в Бельгию с начала военных действий на Украине упал на 80 процентов. При этом премьер утверждает, что это не привело к сокращению российского экспорта в целом — часть алмазов, произведенных в РФ, все еще попадают в западные магазины, хоть и другими путями.

Для того чтобы ударить по российской алмазной промышленности, недостаточно ввести санкции на уровне ЕС, подчеркнул де Кроо. Государства должны договориться о системе отслеживания происхождения алмазов, чтобы ограничения были действительно эффективными. Как пишет РИА Новости, ранее премьер утверждал, что в случае введения европейских санкций против российских алмазов «торговля просто переместится в Дубай, и никаких последствий для России не будет».

О том, что Бельгия выступает против включения этой меры в европейские пакеты санкций, стало известно еще в сентябре. Хотя страна публично пообещала не блокировать эмбарго, ее дипломаты не раз заявляли, что запрет на ввоз российских камней может нанести больший ущерб экономике ЕС, чем бюджету России. При этом многие европейские государства, среди которых страны Балтии, Польша и Нидерланды, давно настаивают на запрете импорта алмазов.