В популярном испанском городе нашли десятки квартир дешевле 5 миллионов рублей

Spain-Real.Estate: в испанском городе Торревьехе нашли 33 квартиры дешевле 5 млн рублей

В популярном у россиян испанском городе Торревьехе нашли десятки квартир дешевле 5 миллионов рублей — в этом ценовом диапазоне на вторичном рынке региона сейчас представлены 33 объекта. Такие данные приводят эксперты портала Spain-Real.Estate. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Самый доступный вариант обойдется в 3,3 миллиона рублей по актуальному на момент выхода релиза курсу валют. Этот бюджет позволит приобрести квартиру-студию площадью 33 квадратных метра, которая расположена в 900 метрах от морского побережья. Наиболее просторный объект в этом ценовом сегменте имеет площадь 77 квадратных метров и стоит 4,99 миллиона рублей.

В целом на вторичном рынке Торревьехи в январе 2023 года выставлено на продажу 538 объектов жилой недвижимости. За год, по данным Spain-Real.Estate, предложение сократилось на 42,34 процента, или 395 лотов. Самый дорогой из доступных для покупки объектов оценивают в 138 миллионов рублей — за эти деньги можно приобрести пентхаус площадью 388 квадратных метров в центре города.

В ноябре 2022 года интерес россиян к переезду в Испанию вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Несмотря на наблюдаемый рост, показатель ноября нынешнего года был на 28,98 процента ниже, чем параметр за октябрь. Эксперты отметили, что в 2022 году пик спроса пришелся на октябрь.