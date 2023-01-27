Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:50, 27 января 2023Мир

Американский беспилотник 18 часов нарезал круги у берегов Крыма

Flightradar зафиксировал БПЛА RQ-4B Global Hawk США, 18 часов круживший вблизи Крыма
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bobbi Zapka / U.S. Air Force

Американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был зафиксирован в акватории Черного моря. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 в четверг, 26 января, вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и около 18:00 по московскому времени начал нарезать круги вблизи берегов Крыма.

Следующие 18 часов он перемещался по одной и той же траектории — от Севастополя до Керчи, находясь примерно в 100 километрах по прямой от полуострова. Известно, что аппарат в среднем двигался со скоростью 450 километров в час. Завершив сбор данных, около полудня в пятницу, 27 января, беспилотник проследовал в обратном направлении.

Материалы по теме:
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.

25 января над Черным морем был замечен крупный стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании и два многоцелевых истребителя четвертого поколения. Все три воздушных судна, некоторое время двигаясь с выключенными транспондерами, направлялись в сторону Крыма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили ужесточение Казахстаном миграционных правил для россиян
Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана
LVMH подсчитал убытки после ухода Sephora из России
Командир «Ахмата» заявил о завершении окружения Артемовска
Британский полковник предрек успех армии России на востоке Украины
Сообщения о нехватке в США танков Abrams назвали дезинформацией
Стилист рассказала о правилах покупок во время распродаж
Появились подробности о состоянии госпитализированного фигуриста Костомарова
Стало известно о потерях подкреплений ВСУ на подступах к Артемовску
Польша призвала Запад поставлять Украине наступательное вооружение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.