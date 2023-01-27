Американский беспилотник 18 часов нарезал круги у берегов Крыма

Flightradar зафиксировал БПЛА RQ-4B Global Hawk США, 18 часов круживший вблизи Крыма

Американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был зафиксирован в акватории Черного моря. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 в четверг, 26 января, вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и около 18:00 по московскому времени начал нарезать круги вблизи берегов Крыма.

Следующие 18 часов он перемещался по одной и той же траектории — от Севастополя до Керчи, находясь примерно в 100 километрах по прямой от полуострова. Известно, что аппарат в среднем двигался со скоростью 450 километров в час. Завершив сбор данных, около полудня в пятницу, 27 января, беспилотник проследовал в обратном направлении.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.

25 января над Черным морем был замечен крупный стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании и два многоцелевых истребителя четвертого поколения. Все три воздушных судна, некоторое время двигаясь с выключенными транспондерами, направлялись в сторону Крыма.