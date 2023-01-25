Самолет-разведчик НАТО в сопровождении истребителей заметили вблизи Крыма

Flightradar зафиксировал Boeing RC-135W и два истребителя ВВС Британии над Черным морем

Крупный стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании и два многоцелевых истребителя четвертого поколения заметили в акватории Черного моря. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По его информации, Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7225 в среду, 25 января, начал свой маршрут от Северного моря, проследовал на юго-восток и около 16:00 по московскому времени приблизился к побережью Румынии.

Воздушное судно сопровождали два Eurofighter Typhoon НАТО с позывными PSYCHO61 и PSYCHO62, вылетевшие с королевской военной авиабазы Акротири на острове Кипр. Все три самолета, некоторое время двигаясь с выключенными транспондерами, направились в сторону Крыма и были зафиксированы предположительно в 200 километрах по прямой от полуострова.

Впоследствии Boeing RC-135W и Eurofighter Typhoon проследовали в обратном направлении. В то же время неподалеку находился американский самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия Lockheed EP-3E Aries II с позывным LA59 — он кружил вблизи румынско-украинской границы с полудня.

20 октября прошлого года министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил об инциденте с российским истребителем над Черным морем. Он рассказал, что RC-135W Rivet Joint осуществлял патрулирование над международными водами в сопровождении двух российских Су-27 — один из них, по словам политика, выпустил ракету за пределами прямой видимости.

В Москве тогда предположили, что инцидент был связан с технической неисправностью истребителя. Позднее Великобритания возобновила разведывательные полеты, однако исключительно в сопровождении пары собственных истребителей.