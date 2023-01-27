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10:44, 27 января 2023Среда обитания

В России начали запускать кешбэк за покупку квартиры

«Ъ»: «ПИК» запустил в проектах Москвы кешбэк 15 процентов за покупку квартиры
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Крупный российский застройщик ГК «ПИК» начал запускать в своих московских проектах кешбэк за покупку квартир. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Компания запустила программу, по которой можно вернуть первоначальный взнос по ипотеке в размере 15 процентов при покупке жилья в более чем 40 проектах застройщика. При этом оплатить жилье необходимо картами Tinkoff Black или Tinkoff Black Premium. Представители «ПИК» объяснили, что компания выплачивает кешбэк из собственных средств, а покупатели могут потратить их на досрочное погашение кредита.

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В издании отметили, что стоимость квартир с кэшбэком оказывается выше, чем при покупке квартиры без него. Однако в компании объяснили, что наценка на объекты не сопоставляется с объемом возвращенных средств, при этом квартиры могут прибавить в цене после завершения строительства.

Эксперты высказали неоднозначную реакцию по поводу нововведения. Некоторые из них посчитали, что таким образом банк активизирует клиентскую базу. «По сути, кэшбэк — такой же маркетинговых ход застройщиков, как и кредиты с "околонулевыми" ставками», — отметил главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

Ранее эксперты инвестиционно-финансовой компании «Сделка» пришли к выводу, что по итогам 2022 года спрос на приобретение недвижимости в ипотеку в Москве упал на 21,34 процента относительно аналогичного результата за 2021 год.

Нина Ташевская
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