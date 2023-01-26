В Москве обнаружили просадку спроса на ипотеку

«Сделка»: спрос на ипотеку в Москве по итогам 2022 года просел на 21,34 процента

По итогам 2022 года спрос на приобретение недвижимости в ипотеку в Москве упал на 21,34 процента относительно аналогичного результата за 2021 год. О просадке спроса на жилищные кредиты в столице «Ленте.ру» сообщили эксперты инвестиционно-финансовой компании «Сделка».

Количество запросов, связанных с покупкой лотов в ипотеку, в четвертом квартале прошедшего года оказалось на 25,31 процента ниже, чем в третьем квартале того же года. Относительно четвертого квартала 2021-го снижение в 2022-м составило 34,84 процента.

По словам специалистов, самое сильное падение интереса к покупке жилья в ипотеку в Москве в 2022-м наблюдалось в марте — тогда количество обращений сократилось на 37,54 процента. Пик спроса на жилье в ипотеку со стороны московских покупателей в 2022 году был обнаружен в феврале, когда число обращений оказалось на 53,94 процента выше, чем среднемесячный результат за весь год, и на 21,25 процента больше, чем в январе 2022-го.

В январе генеральный директор IKON Realty Александр Трыкин предрек рынку недвижимости в России рост благодаря ипотеке. По его словам, нововведения относительно семейной ипотеки должны будут стимулировать рост сделок на первичном рынке, а повышение ставки по льготной ипотеке на один процент при этом не создаст значительного оттока заемщиков.