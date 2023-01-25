Рынку недвижимости в России предрекли рост благодаря ипотеке

Риелтор Трыкин: рост рынка недвижимости в России продолжится благодаря ипотеке

Спрос на недвижимость в России будет продолжаться за счет ипотеки. Подобное мнение «Ленте.ру» высказал генеральный директор IKON Realty Александр Трыкин.

По мнению эксперта, нововведения относительно семейной ипотеки должны будут стимулировать рост сделок на первичном рынке, а повышение ставки по льготной ипотеке на один процент при этом не создаст значительного оттока заемщиков. Он убежден, что спрос на ипотеку в 2023 году будет поддерживаться благодаря обновленным условиям семейной ипотеки, в соответствии с которыми кредит по льготной ставке доступен семьям с двумя несовершеннолетними детьми. При этом специалист допустил, что количество квартир по этой программе может быть ограничено в связи с большим количеством желающих.

Трыкин добавил, что первое вероятное изменение, которое затронет ипотечный рынок — регулирование жилищных кредитов от застройщиков. «В конце прошлого года регулятор в лице Центробанка РФ предупреждал девелоперов и банки о грядущем ужесточении условий данных программ. На сегодняшний день ведущие банки страны уже исключили из своих партнерских предложений для застройщиков ставки по ипотеке ниже 3 процентов. Ставок под 0,01 процента или 0,1 процента на рынке больше не будет. Однако отмена околонулевых ставок не должна снизить спрос на ипотеку, так как этот инструмент в 2022 году взял на себя значительную часть уже имеющегося спроса. Таким образом, те, кто хотел взять ипотеку с господдержкой, взяли её по околонулевым ставкам», — рассказал эксперт.

В январе аналитики Совкомбанка пришли к выводу, что в 2022 году российским регионом с самой недоступной ипотекой стал Краснодарский край. По их данным, жители Краснодарского края со средней зарплатой могут позволить себе только 20 «квадратов» в ипотеку в случае траты на жилищный кредит половины своего дохода.