Названы российские регионы с самой недоступной ипотекой

Совкомбанк: регионом с самой недоступной ипотекой стал Краснодарский край

В 2022 году российским регионом с самой недоступной ипотекой стал Краснодарский край. Локации, где гражданам тяжелее всего выплачивать кредит на жилье, назвали «РБК» аналитики Совкомбанка.

В рамках исследования доступность считалась путем оценки площади жилья, которое можно приобрести на среднюю зарплату по региону, при этом тратя на ипотечный платеж половину дохода. Жители Краснодарского края могут позволить себе только 20 «квадратов» в ипотеку, а жители разделивших второе место Алтайской Республики и Севастополя — 29 «квадратов». Тройку лидеров замкнул Крым, где у жителей есть возможность купить 30 метров жилья.

Москва оказалась на четвертом месте — здесь с помощью ипотеки можно приобрести 32 «квадрата». Санкт-Петербург занял 13-е место с 41 доступным для покупки «квадратом». В среднем по России граждане имеют возможность приобрести 52 метра вторичного жилья. Доступнее всего ипотека оказался в Магаданской области — местные жители могут купить 124 квадратных метра. В первую пятерку регионов с самым высоким индексом также вошли Ямало-Ненецкий (96 квадратных метров) и Ненецкий (94 квадратных метра) автономные округа, Якутия (85 квадратных метров) и Мурманская область (77 квадратных метров).

Эксперты отметили, что в 2022 году доступность жилья в ипотеку снизилась по сравнению с 2020 и 2021 годами. При этом в 2023-м можно ожидать роста индекса на фоне вероятного снижения ключевой ставки Центробанков во второй половине года и роста зарплат.

Ранее эксперты назвали самые популярные форматы жилья для покупки в ипотеку в 2023 году. Ими стали двух- и трехкомнатные квартиры, а также небольшие объекты. Интерес к подобной недвижимости связан с расширением семейной ипотеки.