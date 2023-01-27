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15:59, 27 января 2023Россия

Свалку из цинковых гробов нашли в российском городе

В Златоусте Челябинской области нашли свалку из цинковых гробов

Кадр: URA.RU

Свалку из цинковых гробов нашли в Златоусте Челябинской области. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на местных жителей.

Уточняется, что свалку обнаружили в районе 4 Нагорной улицы, находящейся на расстоянии трех километров от ближайшего кладбища.

В администрации города отметили, что уже занимаются вопросом с гробами и сообщили о начале проверки. «Проверка организована правоохранительными органами. Мы со своей стороны, конечно, приняли меры: все вывезут, все уберут, чтобы не лежало», — заявили «Подъему» в администрации Златоуста.

Остались ли цинковые гробы от похорон погибших военнослужащих, не уточняется. При этом, судя по фотографии с места свалки, один из контейнеров запаян — был ли он пуст, неизвестно.

Аналогичный случай ранее произошел в Белгороде. Мэр города Антон Иванов тогда возмутился небрежностью, которая была продемонстрирована сотрудниками ритуальной службы «в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас».

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Марк Леонов
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