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16:04, 27 января 2023Экономика

«Спортмастер» отказался от покупки Decathlon

«Известия»: «Спортмастер» отказался от покупки Decathlon

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Французская компания Decathlon предложила «Спортмастеру» купить свои площадки BlueBox (магазины, оформленные в синих тонах), но российская сеть отказалась от сделки, заявил «Известиям» представитель «Спортмастера».

«Во-первых, наши магазины расположены близко друг к другу, что невыгодно для нас. Во-вторых, здания французской компании находятся не в торговых центрах, а около них. По нашему мнению, люди делают покупки не выходя из ТЦ, покупатели редко идут за его границы и заходят в близлежащие точки», — объяснил он причины такого решения. Спикер считает, что новые площадки уже не дадут экономического эффекта.

В январе стало известно, что Decathlon начал искать покупателя на активы в России. Весной 2022 года у Decathlon было 57 магазинов в России. Согласно информации на сайте компании, сейчас их 28.

Возможным покупателем площадок французского ретейлера называли именно «Спортмастер».

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Платон Щукин
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