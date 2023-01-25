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01:00, 25 января 2023Экономика

Decathlon продаст свой бизнес в России

РБК: французский ретейлер спортивных товаров Decathlon продаст свой бизнес в России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Один из крупнейших мировых ретейлеров спортивных товаров Decathlon начал искать покупателя на активы в России. Об этом передает РБК, ссылаясь на источники в торговых сетях и консалтинговых компаниях.

По данным трех источников, Decathlon продаст бизнес в России целиком. Еще один информатор добавил, что ретейлер намерен найти покупателя только для принадлежащей ему недвижимости. Весной 2022 года у Decathlon было 57 магазинов в России. Согласно информации на сайте компании, сейчас их число составляет 28.

29 марта сообщалось, что французский ретейлер Decathlon приостановил деятельность в России. Руководство компании объяснило, что решение связано с трудностями с логистикой.

В июне представители ретейлера распорядились закрыть все точки продаж и остановить прием заказов в интернет-магазине до тех пор, пока не удастся наладить бесперебойные поставки. Работникам обещали решить ситуацию без сокращений и возобновить работу магазинов.

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Марина Совина
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