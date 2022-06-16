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Магазины Decathlon временно прекратят работу в Москве 26 июня

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon временно прекратит работу в Москве 26 июня

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon временно прекратит работу в Москве 26 июня. Об этом сообщает портал The Moscow Times со ссылкой на сотрудников ретейлера.

Собеседники издания заявили, что торговые точки будут закрыты до тех пор, пока не удастся наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента. При этом известно, что интернет-магазин компании уже перестал принимать заказы покупателей.

Руководство компании, в свою очередь, пообещало работникам, что сокращений не будет и магазины обязательно возобновят работу.

Ранее появилась информация о том, что немецкий производитель одежды Hugo Boss прекратит работу в России на неопределенный срок. О таком же решении объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят масс-маркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

Помимо этого, в марте о приостановке продаж продукции российским покупателям сообщили и зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогично поступили модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другие крупные компании.

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Майя Пономаренко
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