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Decathlon приостановил деятельность в России

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon объявила о приостановке работы в России

Фото: Роман Денисов / globallookpress.com

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon приостановила деятельность в России, передает РИА Новости.

«Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов», — приводит агентство выдержки их заявления компании.

Ранее группа Mulliez, которая владеет ретейлером Auchan («Ашан»), компанией по производству строительных материалов Leroy Merlin («Леруа Мерлен») и сетью магазинов по продаже спорттоваров Decathlon заявила о намерении расширить свою деятельность в России на фоне ухода из страны некоторых западных поставщиков.

В частности, представитель Auchan говорил, что передача активов третьему лицу в стране только укрепит местную финансовую экосистему, а уход с рынка повлечет за собой потерю рабочих мест.

Сеть Decathlon в России объединяет более 50 магазинов.

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Платон Щукин
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