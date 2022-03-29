Decathlon приостановил деятельность в России

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon объявила о приостановке работы в России

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon приостановила деятельность в России, передает РИА Новости.

«Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов», — приводит агентство выдержки их заявления компании.

Ранее группа Mulliez, которая владеет ретейлером Auchan («Ашан»), компанией по производству строительных материалов Leroy Merlin («Леруа Мерлен») и сетью магазинов по продаже спорттоваров Decathlon заявила о намерении расширить свою деятельность в России на фоне ухода из страны некоторых западных поставщиков.

В частности, представитель Auchan говорил, что передача активов третьему лицу в стране только укрепит местную финансовую экосистему, а уход с рынка повлечет за собой потерю рабочих мест.

Сеть Decathlon в России объединяет более 50 магазинов.