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00:11, 28 января 2023Экономика

G7 одобрили введение ЕС потолка цен на российское дизельное топливо

Bloomberg: страны G7 одобряют введение ЕС потолка цен на российское дизельное топливо

Фото: Pixabay

Страны «Большой семерки» (G7) выразили свое одобрение намерениям ЕС ввести потолок цен на дизельное топливо из России на уровне 100-110 долларов за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

«G7 дала понять, что ее устраивает установление в ЕС потолка цен на экспорт российского дизельного топлива на уровне между 100 и 110 долларами», — пишет издание.

Уточняется, таким образом США и их союзники пытаются избежать серьезного скачка цен на рынке. Источник, в свою очередь, рассказал, что стороны дискуссии по данному вопросу уверены в возможности достижения согласия по итогам обсуждений договоренностей.

Ранее эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов заявил, что потолок цен на российские нефтепродукты старательно подгоняется под реальные цены на рынках, чтобы сохранить возможность поставок.

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Марина Совина
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