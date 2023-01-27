Предсказаны последствия ввода потолка цен на российское дизельное топливо

Аналитик Андрианов: потолок цен на дизель из России может привести к росту цен в Европе

Потолок цен на российские нефтепродукты старательно подгоняется под реальные цены на рынках, чтобы сохранить возможность поставок, считает эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о последствиях введения нового ограничения на поставки, которое обсуждает Европейский союз (ЕС).

Ранее стало известно, что руководство ЕС склоняется к тому, чтобы установить потолок цен на российское дизельное топливо, торгующееся с премией, на уровне 100 долларов за баррель, а на мазут, торгующийся со скидкой, — на уровне 45 долларов.

Последствия для Европы

С одной стороны, Европа может воспользоваться поставками из других стран — Китая и Индии, которые сейчас начинают наращивать собственное производство дизельного топлива для его поставок в Европу, отметил аналитик.

С другой стороны, зависимость от них для Европы не очень хороша, убежден он. Единого надежного поставщика, такого как Россия, который смог бы полностью заменить поставки нефтепродуктов, нет. Ситуация будет очень сильно зависеть от темпов развития внутренних рынков Индии и Китая.

Есть декларация о том, что они будут поставлять значительные объемы, и также страны ближнего востока включатся в этот раздел рынка Европы, но, скорее всего, им не удастся в полной мере заменить Россию Валерий Андрианов аналитик

«Китай сейчас будет уходить в новую стадию своего развития, будет расти спрос на внутреннем рынке. Естественно, это может отразиться и на объемах, и на ценах того же дизеля в Европе», — пояснил Андрианов.

По его словам, эмбарго на нефть будет толкать цены на дизельное топливо и бензин в Европе. Насколько они вырастут, предугадать сложно, так как это будет в том числе зависеть от спроса в самой Европе. «Поскольку Европа входит в стагнацию, не исключено, что там тоже упадет спрос и, в свою очередь, будет сдерживать рост цен на топливо. В любом случае ситуация для Европы не очень хорошая», — поделился аналитик.

Потолок цен, по его мнению, просчитывает и предугадывает эту ситуацию, и пытается сохранить уровень рентабельности для российских поставок.

Последствия для России

«Россия не должна идти на эти уловки. Она должна сделать все для того, чтобы наше топливо не шло на эти рынки по серым схемам. Если они ввели санкции, пусть в полной мере почувствуют последствия от своего давления на Россию», — высказался Андрианов.

Если поставки нефти мы можем практически полностью перенаправить на новые рынки, то ситуация с нефтепродуктами обстоит хуже, обратил внимание эксперт. Те же Китай и Индия сами являются импортерами в том числе дизельного топлива, поэтому России необходимо искать новые ниши в Африке, Азии и так далее.

С другой стороны, все-таки будет сокращение переработки мазута впоследствии эмбарго. Уже назывались цифры до 15 процентов — можно верить, не верить — здесь многое будет зависеть от ситуации Валерий Андрианов аналитик

«Естественно, это повлияет и на уровень добычи, но, когда говорят о том, что добыча в первом полугодии сократится на 5-6 процентов в России, по моему мнению, это является как раз результатом ситуации с нефтепродуктами. То есть нефть мы распределим на свободные рынки, а из-за того, что мы не можем перераспределить нефтепродукты, как раз и будет падать добыча», — заключил аналитик.

До этого Министерство финансов США указало, что Вашингтон обсуждает с союзниками введение двух потолков на нефтепродукты для большей эффективности ограничений и, как следствие, дополнительного снижения доходов России.

Запреты коснутся только морского экспорта топлива в третьи страны, так как одновременно с ним, 5 февраля, вступает в силу эмбарго Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов.

Предполагается, что работать новые санкции будут по тому же принципу, что и потолок цен на нефть. Ранее в США оценивали используемый метод давления как эффективный. Российская нефть продолжила поступать на мировой рынок, но потоки в бюджет существенно сократились.