В Европе назвали уровень ограничения цен на российское дизельное топливо

Bloomberg: Евросоюз предложит ограничить цены на дизельное топливо из РФ на уровне $100

Потолок цен на российское дизельное топливо, торгующееся с премией, может быть установлен на уровне 100 долларов за баррель, а на мазут, торгующийся со скидкой, — на уровне 45 долларов. К такому выводу в последнее время склоняется руководство Евросоюза, со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

До этого министерство финансов США указало, что Вашингтон обсуждает с союзниками введение двух потолков на нефтепродукты для большей эффективности ограничений и, как следствие, дополнительного снижения доходов России.

Запреты коснутся только морского экспорта топлива в третьи страны, так как одновременно с ним, 5 февраля, вступает в силу эмбарго Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов.

Предполагается, что работать новые санкции будут по тому же принципу, что и потолок цен на нефть. Ранее в США оценивали используемый метод давления как эффективный. Российская нефть продолжила поступать на мировой рынок, но потоки в бюджет существенно сократились.

Ранее агентство писало, что для исчерпания резервов России в юанях средняя стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals по итогам года должна составлять 25-35 долларов за баррель. В этих расчетах не учитывались потери от снижения газовых доходов и доходов от продажи нефтепродуктов.