Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:49, 25 января 2023Экономика

Названа цена на российскую нефть для исчерпания резервов в юанях

Bloomberg: резервы России в юанях закончатся за год при продаже Urals по $25-35 за баррель

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Резервы российского Центробанка в юанях, используемые для покрытия дефицита бюджета, могут закончиться уже в текущем году, однако для этого стоимость основного экспортного сорта нефти Urals должна упасть до 25 долларов за баррель. Такую оценку со ссылкой на собственные подсчеты дает Bloomberg.

Аналитики Citigroup, чье мнение также приводится в материале, полагают, что для такого результата достаточно будет стоимости нефти в районе 35 долларов за баррель. Вместе с тем если же цена поднимается выше 60 долларов за баррель, как полагают и те, и другие, то резервы Москвы могут даже начать увеличиваться.

Издание отмечает, что потолок цен на российскую нефть, введенный западными странами с 5 декабря, существенно сокращает доходы российских властей, однако резерв в юанях позволит какое-то время не снижать расходы. Сохранение текущей стоимости Urals позволит покрывать дефицит в течение трех лет, хотя в Citigroup полагают, что запас закончится через 2,5 года.

По состоянию на 1 декабря в Фонде национального благосостояния (ФНБ) хранилось 309,7 миллиарда юаней (45 миллиардов долларов). Аналитики использовали для своих расчетов эту оценку, однако с декабря нефтегазовые доходы России существенно сократились. Более того, с 13 января Центробанк вернулся к бюджетному правилу и начал интервенции в юанях.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Наталья Лаврова из BCS Financial Group полагает, что если цены на Urals останутся на уровне 40-50 долларов за баррель, то продажи юаней придется как минимум утроить, чтобы свести даже дефицитный бюджет.

Расчеты не учитывают эффект от введения потолка цен на нефтепродукты, который должен вступить в силу с 5 февраля и точные параметры которого пока неизвестны. Также без внимания экспертов осталось сокращение доходов от продажи газа, которая в текущем году окажется значительно ниже даже прошлогодних рекордно слабых показателей.

Ранее российские аналитики подсчитали, что для баланса бюджета в текущих параметрах стоимость экспорта Urals должна составлять не менее 101 доллара за баррель, а при исключении выплат «Газпрома» — 115 долларов. В текущем дефицитном бюджете заложена цена в 70 долларов.

В последний раз Минфин оценивал среднюю цену российской нефти на уровне 46,82 доллара за баррель. Однако в правительстве начали искать способ, как изменить методологию оценку, чтобы увеличить сумму сборов с отрасли даже при неизменных реальных ценах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили о готовящемся контрнаступлении ВСУ
Глава Крыма предложил ответить Германии на поставки танков Украине
В России отреагировали на решение Германии отправить танки Leopard Украине
Умер «Принц рэпа» Бернард Грин
Нидерланды заявили о готовности поставить Украине танки Leopard 2
Испания заявила о готовности отправить на Украину танки Leopard
Российские войска сбили истребитель Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины
Минобороны заявило о пресечении действий семи диверсионных групп ВСУ
Минобороны отчиталось об уничтожении самоходных гаубиц ФРГ и Польши в ДНР
Российские войска пресекли попытку высадки украинских ДРГ на левом берегу Днепра
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.