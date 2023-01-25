Названа цена на российскую нефть для исчерпания резервов в юанях

Bloomberg: резервы России в юанях закончатся за год при продаже Urals по $25-35 за баррель

Резервы российского Центробанка в юанях, используемые для покрытия дефицита бюджета, могут закончиться уже в текущем году, однако для этого стоимость основного экспортного сорта нефти Urals должна упасть до 25 долларов за баррель. Такую оценку со ссылкой на собственные подсчеты дает Bloomberg.

Аналитики Citigroup, чье мнение также приводится в материале, полагают, что для такого результата достаточно будет стоимости нефти в районе 35 долларов за баррель. Вместе с тем если же цена поднимается выше 60 долларов за баррель, как полагают и те, и другие, то резервы Москвы могут даже начать увеличиваться.

Издание отмечает, что потолок цен на российскую нефть, введенный западными странами с 5 декабря, существенно сокращает доходы российских властей, однако резерв в юанях позволит какое-то время не снижать расходы. Сохранение текущей стоимости Urals позволит покрывать дефицит в течение трех лет, хотя в Citigroup полагают, что запас закончится через 2,5 года.

По состоянию на 1 декабря в Фонде национального благосостояния (ФНБ) хранилось 309,7 миллиарда юаней (45 миллиардов долларов). Аналитики использовали для своих расчетов эту оценку, однако с декабря нефтегазовые доходы России существенно сократились. Более того, с 13 января Центробанк вернулся к бюджетному правилу и начал интервенции в юанях.

Наталья Лаврова из BCS Financial Group полагает, что если цены на Urals останутся на уровне 40-50 долларов за баррель, то продажи юаней придется как минимум утроить, чтобы свести даже дефицитный бюджет.

Расчеты не учитывают эффект от введения потолка цен на нефтепродукты, который должен вступить в силу с 5 февраля и точные параметры которого пока неизвестны. Также без внимания экспертов осталось сокращение доходов от продажи газа, которая в текущем году окажется значительно ниже даже прошлогодних рекордно слабых показателей.

Ранее российские аналитики подсчитали, что для баланса бюджета в текущих параметрах стоимость экспорта Urals должна составлять не менее 101 доллара за баррель, а при исключении выплат «Газпрома» — 115 долларов. В текущем дефицитном бюджете заложена цена в 70 долларов.

В последний раз Минфин оценивал среднюю цену российской нефти на уровне 46,82 доллара за баррель. Однако в правительстве начали искать способ, как изменить методологию оценку, чтобы увеличить сумму сборов с отрасли даже при неизменных реальных ценах.