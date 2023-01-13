В России оценили проблемы бюджета из-за нефтяных санкций

РБК: аналитики разошлись в оценках проблем бюджета из-за падения цен на российскую нефть

Рост скидок на российскую нефть из-за западных санкций несет новые угрозы для бюджета, величина их будет зависеть от уровня падения нефтегазовых доходов. Об этом со ссылкой на оценку аналитиков пишет РБК.

Проблемы признают в правительстве. На этой неделе Минфин сообщил, что прогнозные доходы федерального бюджета в январе впервые с декабря 2020 года окажутся меньше базовых, из-за чего компенсировать их придется из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Для этого Банк России начнет продажу юаней, чтобы передать вырученные рубли в бюджет.

В дальнейшем проблемы могут как существенно увеличиться, так и пойти на спад. В настоящее время российские компании экспортируют нефть по цене в районе 40 долларов за баррель, в бюджете, сверстанном с дефицитом 3,3 триллиона рублей заложена цена в 70 долларов.

В Альфа-банке подсчитали, что для баланса бюджета необходимо продавать российскую нефть по цене 101 доллар за баррель. Если вычесть разовые выплаты «Газпрома», который также сталкивается с серьезной потерей экспортных доходов, цена возрастает до 115 долларов. В 2021 году аналогичный показатель равнялся 67 долларам за баррель.

Директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой указал, что прогнозам по балансирующей цене сложно доверять из-за высокого уровня неопределенности. Непонятен уровень добычи и экспорта, долларовые цены на сырье и курс рубля.

В «Синаре» ожидают, что скидка на основной экспортный сорт российской нефти Urals по итогам года достигнет 25 долларов за баррель (в январе находится на уровне около 40 долларов). К этому приведет использование больших танкеров для перевозки грузов. Не исключено, что в декабре и январе, после введения потолка, они изучали условия его функционирования и отказывались от контрактов, но потом опасения снизятся.

Оптимистичнее всего настроены в инвестбанке «Ренессанс Капитал». По мнению его представителей, экспорт останется на уровне прошлого года, а цена вырастет до 60-70 долларов, то есть часть нефти Россия будет продавать дороже потолка.

Полевой видит вероятность, что нефтегазовые доходы федерального бюджета окажутся ниже базовых, которые определены на уровне восьми триллионов рублей. Он подчеркнул, что существует множество вариантов, при которых приемлемого результата добиться не удастся. В том случае компенсировать потерю придется либо из ФНБ, либо за счет займов. В противном случае придется повышать налоги, изымая деньги у частных компаний, либо сокращать расходы.

На этой неделе президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством призвал принять меры в отношении дисконта на российскую нефть, чтобы тот не создавал проблемы федеральному бюджету. Вице-премьер Александр Новак предположил, что ситуация исправится сама собой с течением времени, как это уже случалось в прошлые годы.