Большинство скидок на новостройки в Москве назвали фейковыми

Garnet: большинство скидок на рынке новостроек в Москве оказались фейковыми

Большая часть скидок на первичном рынке недвижимости Москвы оказалась фейками. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты инвестиционной компании Garnet.

Специалисты объяснили, что появление фейковых дисконтов на столичные новостройки в 2022 году было обусловлено развитием беспрецедентного явления на российском рынке — жилищных кредитов с очень низкими ставками. По причине того, что льготная ипотека не смогла достаточно активизировать спрос, застройщики вместе с банками организовали собственную программу со ставкой 0,1-1 процента годовых для заемщика. Для ее субсидирования застройщику необходимо было внести банку единоразовую комиссию, равную сумме, составляющей до 40 процентов от цены объекта. После того, как конкуренция между банками начала расти, размер комиссии сократился до 20-30 процентов.

В результате застройщики стали закладывать комиссию в стоимость жилья и предлагали покупателям без субсидии купить ее по прежней цене. В основном крупные акции со скидками до 25-30 процентов, проводимые ими, в реальности не давали клиентам реальные скидки, но предоставляли клиентам без льготной ипотеки возможность приобрести жилье по прежней стоимости.

В январе стало известно, что компании ФСК, «Брусника» и банки разрабатывают программы для замены околонулевой ипотеки.