Бритни Спирс пожаловалась на «зашедших слишком далеко» фанатов

Американская певица Бритни Спирс пожаловалась на вызвавших полицию фанатов

Американская певица Бритни Спирс пожаловалась на собственных фанатов, заявив, что они зашли слишком далеко, когда вызвали полицию к ее дому. Об этом Спирс написала в Twitter.

«Я люблю и обожаю своих поклонников, но на этот раз все зашло слишком далеко, и в мою личную жизнь вторглись», — написала исполнительница. При этом она уточнила, что полиция не входила в ее дом и покинула владения Спирс как только выяснилось, что реальной угрозы нет.

Певица призналась, что почувствовала себя жертвой газлайтинга (форма психологического насилия, в которой жертву заставляют сомневаться в реальности происходящего — прим. «Ленты. ру») и травли, когда информация об инциденте попала в СМИ. Она также выразила разочарование в связи с тем, что в некоторых сообщениях прессы ее «еще раз представили в плохом и несправедливом свете».

Ранее стало известно, что певица сменила имя на Ривер Ред (River Red). Она опубликовала снимок Марса, под которой сообщила о своем решении. «Я сменила имя на Ривер Ред!!!» — написала исполнительница. Знаменитость также изменила свое имя в шапке профиля.