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13:34, 27 января 2023Культура

Бритни Спирс пожаловалась на «зашедших слишком далеко» фанатов

Американская певица Бритни Спирс пожаловалась на вызвавших полицию фанатов
Бритни Спирс

Бритни Спирс. Фото: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс пожаловалась на собственных фанатов, заявив, что они зашли слишком далеко, когда вызвали полицию к ее дому. Об этом Спирс написала в Twitter.

«Я люблю и обожаю своих поклонников, но на этот раз все зашло слишком далеко, и в мою личную жизнь вторглись», — написала исполнительница. При этом она уточнила, что полиция не входила в ее дом и покинула владения Спирс как только выяснилось, что реальной угрозы нет.

Певица призналась, что почувствовала себя жертвой газлайтинга (форма психологического насилия, в которой жертву заставляют сомневаться в реальности происходящего — прим. «Ленты. ру») и травли, когда информация об инциденте попала в СМИ. Она также выразила разочарование в связи с тем, что в некоторых сообщениях прессы ее «еще раз представили в плохом и несправедливом свете».

Ранее стало известно, что певица сменила имя на Ривер Ред (River Red). Она опубликовала снимок Марса, под которой сообщила о своем решении. «Я сменила имя на Ривер Ред!!!» — написала исполнительница. Знаменитость также изменила свое имя в шапке профиля.

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Варвара Кошечкина
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