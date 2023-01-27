Названы самые пугающие и опасные сексуальные фетиши

На Reddit самыми опасными фетишами сочли секс с оружием у виска и анорексию

Пользователи Reddit сочли анорексию и страсть к нанесению травм одними из самых опасных и пугающих секс-фетишей. Сомнительные с точки зрения этики и безопасности пристрастия они назвали в разделе AskReddit.

Один из комментаторов вспомнил историю о человеке, для которого обязательным условием успешного сексуального контакта было оружие у виска.

Не знаю, фетиш ли это, но есть один парень, который кончает, только если держит пистолет у виска партнерши. Страшно, да? Cheap_Stay2750 пользователь Reddit

Многие ответы содержат упоминания не потенциальной опасности, а непосредственного нанесения вреда здоровью партнера.

Есть люди, которые фетишизируют анорексию или возможность довести кого-то до истощения PinkGummyGhost пользователь Reddit

Фетиш на кровь. У меня была такая бывшая. Мы рисовали кровью друг друга, носили физиологические жидкости друг друга в небольших флаконах на шее. Она приносила в постель лезвие и резала меня, пока мы занимались сексом. Самые абьюзивные из всех моих отношений, после них остались шрамы и на теле, и в душе DontEatPans пользователь Reddit

Напоминают в комментариях и о фетише на секс с представителями определенных рас.

Я темнокожий, и для меня неприемлемо, если кто-то говорит, что любит только темнокожих мужчин. Это значит, что от нас ждут животного поведения в постели и огромных членов autistic_adult пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit дали советы 36-летней девственнице, готовящейся к первому в жизни сексу. Они порекомендовали женщине больше обниматься и не забывать о смазке.