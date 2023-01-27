Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за фиктивную прописку

Юрист Волкова: покупка фиктивной прописки грозит лишением свободы до трех лет

При покупке фиктивной прописки россиянам и приехавшим в страну гражданам других государств грозит крупный штраф или тюремное заключение на срок до трех лет. О рисках, связанных с приобретением у третьих лиц постоянной или временной регистрации, предупредили юристы, пишет РИА Новости.

Эксперты отметили, что само обращение по объявлению в интернете, где предлагается помощь с оформлением прописки, не считают преступлением в России. Однако под видом юридических консультантов могут действовать мошенники. Как правило они предлагают помощь со сбором документов или подбором владельцев жилья, готовых оформить постоянную или временную регистрацию у себя в квартире. В большинстве случаев указывается цена «по договоренности», а в реальности она варьируется от 20 до 60 тысяч рублей, уточнила юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова.

«Получив деньги, владелец помещения или фирма действительно производят регистрацию, однако, спустя пару недель, вас могут выписать из квартиры без уведомления. Несмотря на наличие печати в паспорте, при обращении в госорганы выясняется, что ваша регистрация недействительна», — пояснила эксперт.

При этом привлечь к ответственности злоумышленников, которые посодействовали в получении прописки, и вернуть деньги потерпевшим вряд ли получится, так как текст договора намеренно составляют таким образом, чтобы услуга или консультация считались оказанной, рассказала юрист.

Член Ассоциации юристов России Наталья Грешнова заявила, что более серьезные последствия ждут тех, кто получил регистрацию по такой схеме. Если сотрудники полиции или ФНС обнаружат поддельный документ, его владельцу могут назначить штраф до пяти тысяч рублей. Кроме того, его действия могут счесть попадающими под статью 322.2 Уголовного кодекса РФ — она подразумевает штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы сроком до трех лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.

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