Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за конфликт с шумными соседями

Адвокат Тропин предупредил, что за угрозы шумным соседям можно сесть в тюрьму на два года

За конфликт с шумными соседями россияне рискуют попасть в тюрьму. О наказании за угрозы нарушителям покоя предупредил адвокат Лев Тропин, пишет NEWS.ru.

«Не рекомендуется угрожать физической расправой шумным соседям. Так как, если есть обоснованные опасения, что любые из таких угроз могут быть осуществлены, опасения за жизнь и здоровье, такое поведение может быть квалифицировано как преступление по статье 119 УК РФ, которое наказывается лишением свободы на срок до двух лет», — пояснил эксперт. В подобных случаях Тропин посоветовал обращаться в полицию, управляющую организацию или суд.

Ранее адвокат назвала способы борьбы с шумными соседями. По словам специалистки, необходимо иметь в виду, что регулирование такого рода общественных отношений является предметом совместного ведения федерального и регионального уровня властей. Поэтому для начала нужно выяснить, какие нормы тишины и покоя установлены в определенном регионе.

Кроме того, существуют отдельные положения, которые регулируют производство шумных и ремонтных работ. Другим важным аспектом является уровень допустимого шума, который исходит от соседей. Чтобы его определить, нужно обратиться к требованиям санитарных норм и правил — максимально допустимый уровень составляет 55 децибел днем и 45 децибел вечером.