Финляндия временно остановила рассмотрение части заявок на убежище для россиян

Helsingin sanomat: Финляндия приостановила рассмотрение части заявок россиян на убежище

Миграционная служба Финляндии продолжает принимать заявки на получение на убежища, в том числе от россиян, однако временно остановила выдачу решений на уже поданные запросы граждан России. Об этом пишет газета Helsingin sanomat.

В ведомстве подчеркивают, что приостановка выдачи решений на некоторые заявки об убежище для россиян связана с «существенным изменением данных по России» и необходимостью их обновления. По данным издания, миграционной службе необходимо выяснить, кого мобилизуют, что ожидает мобилизованного и каковы последствия отказа от мобилизации.