Предсказано будущее энергетического рынка после эмбарго ЕС на российскую нефть
Введение Евросоюзом эмбарго на нефтепродукты из России повлечет за собой изменения в логистике этого типа энергоресурсов, так как в экспортной цепочке появятся посредники, которые смогут на этом заработать, рассказал «Ленте.ру» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, основными бенефициарами станут Китай, Индия и Турция.
«Готовиться надо к тому, что потоки поставок будут меняться, то есть мы не сможем поставлять нефтепродукты в Европу, но Европа без них остаться не сможет, а сама она их не производит, поэтому она будет вынуждена покупать их из регионов, которые ей будут это позволять», — объяснил специалист.
По его словам, на первых порах адаптации рынка к новым реалиям могут возникнуть сложности, однако, как отметил, Пикин, нефтяной рынок обладает высокой способностью приспосабливаться к новым обстоятельствам.
«Эти регионы (через которые Россия будет поставлять нефть. — прим. Ленты.ру) будут использовать либо нашу сырую нефть, которую они покупают дисконтом, например, Индия, либо они будут использовать наши же нефтепродукты, которые в определенной степени будут перерабатываться: американцы ранее делали разъяснения, что после определенной степени переработки нефти она уже не принадлежат стране, которая ее поставила», — добавил директор Фонда энергетического развития.
На этом будут зарабатывать Китай, Индия и Турция
При этом Пикин уточнил, что после введения эмбарго ЕС на нефтепродукты из России вряд ли стоит ожидать рост цен на нефть.
«Сейчас мировая экономика находится в понижающей стадии, экономика находится в стадии рецессии, снижаются темпы роста, что не добавляет существенного роста спросу. Поэтому цена если и вырастет, то только по причине роста расходов на логистику», — заключил эксперт.
Ранее в России зафиксировали рекордные объемы дневных продаж нефтепродуктов. Сообщалось, что закупки происходили перед эмбарго на российские поставки в западные страны, которое вступит в силу 5 февраля.