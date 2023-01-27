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11:14, 27 января 2023Экономика

Предсказано будущее энергетического рынка после эмбарго ЕС на российскую нефть

Эксперт по энергетике Пикин: Китаю, Турции и Индии выгодно эмбарго ЕС на российскую нефть

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Введение Евросоюзом эмбарго на нефтепродукты из России повлечет за собой изменения в логистике этого типа энергоресурсов, так как в экспортной цепочке появятся посредники, которые смогут на этом заработать, рассказал «Ленте.ру» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, основными бенефициарами станут Китай, Индия и Турция.

«Готовиться надо к тому, что потоки поставок будут меняться, то есть мы не сможем поставлять нефтепродукты в Европу, но Европа без них остаться не сможет, а сама она их не производит, поэтому она будет вынуждена покупать их из регионов, которые ей будут это позволять», — объяснил специалист.

По его словам, на первых порах адаптации рынка к новым реалиям могут возникнуть сложности, однако, как отметил, Пикин, нефтяной рынок обладает высокой способностью приспосабливаться к новым обстоятельствам.

«Эти регионы (через которые Россия будет поставлять нефть. — прим. Ленты.ру) будут использовать либо нашу сырую нефть, которую они покупают дисконтом, например, Индия, либо они будут использовать наши же нефтепродукты, которые в определенной степени будут перерабатываться: американцы ранее делали разъяснения, что после определенной степени переработки нефти она уже не принадлежат стране, которая ее поставила», — добавил директор Фонда энергетического развития.

На этом будут зарабатывать Китай, Индия и Турция

Сергей Пикиндиректор Фонда энергетического развития

При этом Пикин уточнил, что после введения эмбарго ЕС на нефтепродукты из России вряд ли стоит ожидать рост цен на нефть.

«Сейчас мировая экономика находится в понижающей стадии, экономика находится в стадии рецессии, снижаются темпы роста, что не добавляет существенного роста спросу. Поэтому цена если и вырастет, то только по причине роста расходов на логистику», — заключил эксперт.

Ранее в России зафиксировали рекордные объемы дневных продаж нефтепродуктов. Сообщалось, что закупки происходили перед эмбарго на российские поставки в западные страны, которое вступит в силу 5 февраля.

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Кирилл Садовский
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