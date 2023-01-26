В России зафиксировали рекордные продажи нефтепродуктов перед эмбарго

СПбМТСБ зафиксировала рекордные продажи нефтепродуктов перед эмбарго

Cанкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) зафиксировала рекордные объемы дневных продаж нефтепродуктов на своей площадке, сказано на ее сайте.

25 января объем торгов в секции «Нефтепродукты» составил 167 732 тонны, это стало историческим рекордом в натуральном выражении. Таким образом, был обновлен рекорд 4 марта 2011 года — 164 960 тонн. Абсолютный лидер — дизельное топливо, на долю которого 25 января пришлось 47 процентов всех продаж нефтепродуктов (79 034 тонны).

Доля бензинов оказалась 32 процента, авиационного керосина — 8 процентов, мазута топочного — 3 процента. Рекордные продажи нефтепродуктов происходят перед эмбарго на российские поставки в западные страны. Оно вступит в силу 5 февраля.

Россия ожидает, что западные санкции значительно снизят ее уровень экспорта и, следовательно, производства нефтепродуктов, узнал ранее Reuters. Медианный прогноз предполагает спад объемов нефтепереработки на 15 процентов в 2023 году.