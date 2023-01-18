России предсказали снижение производства нефтепродуктов из-за санкций

Reuters: в России ожидают снижения производства нефтепродуктов на 15% в 2023 году

Россия ожидает, что западные санкции значительно снизят ее уровень экспорта и, следовательно, производства нефтепродуктов, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный российский источник. По его словам, медианный прогноз предполагает спад объемов нефтепереработки на 15 процентов в 2023 году, что соответствует, по данным агентства, официальным оценкам.

5 февраля в силу вступит европейское эмбарго, а также потолок цен на топливо из России — к последнему также присоединились страны G7. На этом фоне власти ожидают, что хотя в 2022 году выпуск нефтепродуктов в стране вырос почти на три процента, до 272 миллионов тонн, в 2023 году этот объем снизится до 230 миллионов тонн.

Источник подчеркнул, что эмбарго на нефтепродукты окажет большее влияние на российскую экономику, чем запрет на закупки сырой нефти. Кроме того, санкции против топлива, скорее всего, даже приведут к увеличению нефтяного экспорта — вместо переработки нефть будут продавать в сыром виде, так как Россия не может накапливать большие объемы нефтепродуктов ввиду отсутствия мощностей для их хранения.

Собеседник издания отметил, что сырую нефть экспортировать легче, чем продукты ее переработки. Для продажи последних требуется иметь рынки сбыта в непосредственной близости и большой малотоннажный флот, в то время как сырую нефть можно отправлять в отдаленные регионы вроде Азии и Америки. Кроме того, эксперты отмечают, что России будет сложно переориентировать поставки из Европы из-за невостребованности топлива на новых рынках.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит подтверждает, что экспорт нефтепродуктов гораздо сложнее с точки зрения логистики, чем экспорт эквивалентного количества нефти. По его словам, два эмбарго в совокупности сократят добычу российской нефти, как и общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов, на один миллион баррелей в день к концу первого квартала 2023 года.

ЕС и «Большая семерка» с 5 февраля планируют ввести два отдельных ценовых потолка на более дорогие (дизельное топливо и бензин) и более дешевые (мазут) виды нефтепродуктов из России. Первые торгуются с премией к эталонной нефти Brent, вторые — со скидкой.

За три недели до вступления в силу европейского эмбарго на российские нефтепродукты и потолка цен на них оптовые цены на дизельное топливо в России снизились до минимума с конца 2020 года. В целом падение от максимума за год уже составляет 30 процентов. Источники в нефтяной отрасли прямо связывают такую ситуацию со снижением спроса со стороны европейских покупателей.