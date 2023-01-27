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20:15, 27 января 2023Россия

В российском регионе двое маленьких детей отравились угарным газом и погибли

СК: в Тыве двоих детей нашли мертвыми с признаками отравления угарным газом

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В селе Хемчик Республики Тыва нашли тела двоих маленьких детей с признаками отравления угарным газом, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по региону.

Детей полутора и четырех лет обнаружили родственники, которые вызвали скорую помощь. Медработники констатировали смерть отравившихся. В доме кроме них также находились мать детей с 14-летней дочерью. Их госпитализировали, на данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время для установления причины смерти малолетних детей назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся необходимые проверочные мероприятия», — добавили в сообщении.

Ранее в коттеджном поселке «Европейский квартал» в Подмосковье семья погибла от отравления газом. Их тела обнаружили сотрудники экстренных служб, когда прибыли в дом после жалоб очевидцев о запахе газа.

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Никита Абрамов
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