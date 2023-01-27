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15:15, 27 января 2023Бывший СССР

Президент Туркмении стал генералом

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов стал генералом армии

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов стал генералом армии. Об этом сообщает государственное агентство «Золотой век».

«В соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана Меджлис (нижняя палата парламента — прим. «Ленты.ру») Туркменистана постановляет: присвоить воинское звание генерала армии президенту Туркменистана, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу», — говорится в заявлении нижней палаты парламента республики.

Ранее президент подписал закон о неприкосновенности экс-главы государства, своего отца Гурбангулы Бердымухамедова. Как отмечается, он гарантирует бывшему лидеру Туркмении и его родственникам государственную защиту. Согласно документу, оказанием служебных, жилищных, социальных и других услуг, а также материальным обеспечением Гурбангулы Бердымухамедова будут заниматься уполномоченные госорганы.

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Кристина Есикова
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