Президент Туркмении стал генералом
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов стал генералом армии. Об этом сообщает государственное агентство «Золотой век».
«В соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана Меджлис (нижняя палата парламента — прим. «Ленты.ру») Туркменистана постановляет: присвоить воинское звание генерала армии президенту Туркменистана, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу», — говорится в заявлении нижней палаты парламента республики.
Ранее президент подписал закон о неприкосновенности экс-главы государства, своего отца Гурбангулы Бердымухамедова. Как отмечается, он гарантирует бывшему лидеру Туркмении и его родственникам государственную защиту. Согласно документу, оказанием служебных, жилищных, социальных и других услуг, а также материальным обеспечением Гурбангулы Бердымухамедова будут заниматься уполномоченные госорганы.