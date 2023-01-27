Президент Туркмении стал генералом

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов стал генералом армии

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов стал генералом армии. Об этом сообщает государственное агентство «Золотой век».

«В соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана Меджлис (нижняя палата парламента — прим. «Ленты.ру») Туркменистана постановляет: присвоить воинское звание генерала армии президенту Туркменистана, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу», — говорится в заявлении нижней палаты парламента республики.

Ранее президент подписал закон о неприкосновенности экс-главы государства, своего отца Гурбангулы Бердымухамедова. Как отмечается, он гарантирует бывшему лидеру Туркмении и его родственникам государственную защиту. Согласно документу, оказанием служебных, жилищных, социальных и других услуг, а также материальным обеспечением Гурбангулы Бердымухамедова будут заниматься уполномоченные госорганы.