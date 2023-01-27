В Грузии протестировали беспилотники местного производства

В Грузии протестировали образцы первых беспилотников местного производства

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и руководство Минобороны страны поучаствовали в тестовом запуске первых образцов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) местного производства. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Сообщается, что тестовые полеты выполнили дрон-камикадзе Warmate и разведывательный дрон FlyEye, произведенные на грузинско-польском предприятии «Дельта — ВБ». Warmate является барражирующим летательным аппаратом с высокой эффективностью и точностью уничтожения цели. FlyEye может выполнять разведывательные задачи в сложных метеорологических условиях и во время радиоэлектронной атаки.

Грузия, по словам министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, планирует запустить массовое производство таких беспилотников.

Ранее стало известно, что власти Киргизии потратили квартальные премии госслужащих на закупку турецких беспилотников после конфликта на границе с Таджикистаном.