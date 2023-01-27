Бывший вице-губернатор Петербурга на Bentley устроил пьяную гонку с полицией

Mash: бывший вице-губернатор Петербурга Козырев на Bentley устроил пьяную гонку с полицией

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев на Bentley устроил пьяную гонку с полицией. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По данным издания, сотрудники ДПС остановили автомобиль Козырева на 160-м километре трассы «Скандинавия». Инспекторы обратили внимание на неадекватное поведение экс-чиновника и попросили его пересесть в патрульную машину.

58-летний Козырев вышел из полицейского авто под предлогом подышать воздухом. Затем прыгнул в свою иномарку и уехал в сторону Выборга.

Через несколько часов бывшего вице-губернатора обнаружили в охотничьем хозяйстве рядом с поселком Великое в одном из домиков. Ехать с полицейскими он не захотел и оказал сопротивление. При проверке в крови Козырева нашли 1,097 промилле алкоголя.

На него составили несколько административных протоколов и отправили под арест на пять суток. Кроме того, Козырева могут лишить водительских прав.

Должность петербургского вице-губернатора Козырев занимал в 2011–2013 годах. Он заведовал сферами ЖКХ, дорожного хозяйства, энергетики и природопользования.

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