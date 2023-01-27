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19:24, 27 января 2023Экономика

В Европе решили создать параллельный рынок газа

ICE объявила о создании параллельного рынка газовых фьючерсов в Лондоне

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В преддверии вступления в силу новых механизмов регуляции стоимости газа в Евросоюзе (ЕС) биржа Intercontinental Exchange (ICE) объявила о планах создать параллельный рынок в Лондоне, который позволит трейдерам избежать возможных сложностей из-за внедрения потолка цен. Соответствующая информация опубликована на сайте ICE.

Активация потолка предусматривает соблюдение нескольких условий, одно из них — закрепление уровня цен на хабе TTF в Нидерландах на отметке выше 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней. Торги фьючерсами продолжатся и на ICE Endex в Амстердаме, однако особенность инструментов на лондонской бирже в том, что ограничения Евросоюза их не затронут (Великобритания не входит в ЕС).

Решение должно обеспечить участникам рынка дополнительные возможности в случае активации потолка цен, говорится в сообщении компании. «Цель ICE — создавать рынки, которые позволят нашим клиентам управлять рисками. Наш долг перед клиентами — предлагать решение тех проблем, с которыми они сталкиваются», — заявил старший вице-президент по фьючерсным биржам Трабью Бланд.

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ICE запустит новые торги 20 февраля, изменения в ЕС должны вступить в силу с 15 февраля. Ранее в январе Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) отмечало, что новый механизм также создает предпосылки для перехода торговли за пределы биржевого рынка.

Сейчас стоимость фьючерсов на TTF остается в разы ниже предполагаемого лимита. 27 января она доходила до 56 евро за мегаватт-час (менее 650 долларов за тысячу кубометров).

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Платон Щукин
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