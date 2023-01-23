Предсказаны последствия потолка цен на газ в Европе

ESMA: торговля газом перейдет на внебиржевой рынок в случае активации потолка цен ЕС

Европейский биржевой рынок газа может столкнуться с риском потери ликвидности в случае введения в действие механизма потолка цен, принятого ЕС, указано в отчете Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA).

Организация признает, что влияние газового потолка цен невозможно с точностью предсказать, но одним из последствий может стать переход торговли за пределы биржевого рынка. «Потолок может вызвать резкие изменения в рыночной среде, что может повлиять на упорядоченное функционирование рынков и, в конечном итоге, на финансовую стабильность», — сказано в отчете.

Ограничение цен на газ в Евросоюзе должно вступить в силу с 15 февраля. Для его активации должны быть соблюдены несколько условий. В частности, цены на газ на хабе TTF в Нидерландах должны подняться и оставаться выше 180 евро за мегаватт-час (около 2050 долларов за тысячу кубометров) в течение трех дней, а также они должны быть на 35 евро выше мировых цен на сжиженный природный газ (СПГ).

В начале 2023 года стоимость газа в Европе продолжила снижаться на фоне сохранения преимущественно теплой погоды в регионе и рекордного за последние пять лет уровня наполненности газовых хранилищ. 17 января цены на газ впервые с августа 2021 года опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров. По данным лондонской биржи ICE, 23 января газ в регионе торговался на уровне 750 долларов за тысячу кубометров (на момент написания материала).