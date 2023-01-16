Цены на газ в Европе резко снизились

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 10 процентов, ниже $650 за тысячу кубометров

В понедельник, 16 января, биржевые цены на газ в Европе продолжили снижение последних месяцев, резко опустившись ниже 650 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы на контракты с крупнейшего хаба в Европе TTF теряют более десяти процентов на фоне рекордных запасов топлива в подземных хранилищах (на 14 января заполнено 81,7 процента), а также значительной выработки ветрогенерации.

По состоянию на 14:00 мск цена опустилась до 639 долларов за тысячу кубометров. Это дешевле, чем год назад, когда Россия была крупнейшим поставщиком топлива в Европу.

По итогам года экспорт трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья сократился в полтора раза, до 100,9 миллиарда кубометров в год, даже с учетом роста поставок в Китай на пять миллиардов кубометров. Эксперты ожидают, что в 2023 году поставки сократятся еще на треть, причем за счет именно европейских стран.

В настоящее время Европа продолжает переговоры с альтернативными поставщиками для снижения стоимости топлива. Помимо Катара, на основе долгосрочных контрактов поставить необходимый объем европейскому континенту предлагают США. Гендиректор крупнейшей американской газовой компании США EQT Тоби Райс указал, что при подписании соглашений цены можно будет опустить до 380 долларов за тысячу кубометров, что сравнимо с ценами «Газпрома» до кризиса.