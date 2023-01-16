Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:09, 16 января 2023Экономика

Цены на газ в Европе резко снизились

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 10 процентов, ниже $650 за тысячу кубометров

Фото: Shutterstock

В понедельник, 16 января, биржевые цены на газ в Европе продолжили снижение последних месяцев, резко опустившись ниже 650 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы на контракты с крупнейшего хаба в Европе TTF теряют более десяти процентов на фоне рекордных запасов топлива в подземных хранилищах (на 14 января заполнено 81,7 процента), а также значительной выработки ветрогенерации.

По состоянию на 14:00 мск цена опустилась до 639 долларов за тысячу кубометров. Это дешевле, чем год назад, когда Россия была крупнейшим поставщиком топлива в Европу.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

По итогам года экспорт трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья сократился в полтора раза, до 100,9 миллиарда кубометров в год, даже с учетом роста поставок в Китай на пять миллиардов кубометров. Эксперты ожидают, что в 2023 году поставки сократятся еще на треть, причем за счет именно европейских стран.

В настоящее время Европа продолжает переговоры с альтернативными поставщиками для снижения стоимости топлива. Помимо Катара, на основе долгосрочных контрактов поставить необходимый объем европейскому континенту предлагают США. Гендиректор крупнейшей американской газовой компании США EQT Тоби Райс указал, что при подписании соглашений цены можно будет опустить до 380 долларов за тысячу кубометров, что сравнимо с ценами «Газпрома» до кризиса.

Котировки TTF1! от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Над Севастополем сбили семь беспилотников
Жители развитых стран отказались верить в перспективы улучшения жизни
СБУ обвинила российского депутата в участии в боевых действиях
Бритни Спирс высказалась о скандале в ресторане и сравнила себя со Шреком
Стало известно о тяжелых боях ЧВК «Вагнер» за Клещеевку
Беспилотные автомобили назвали причинами пробок
Хейли Бибер и Никола Пельтц вышли в свет в одинаковых прозрачных платьях
Украинские нефтегазовые компании заявили о попытке рейдерского захвата
Россиянин побывал во Франции и рассказал об оскорблениях от польских туристов
Пожар в российской спортшколе показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.