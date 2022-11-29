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12:38, 29 ноября 2022Экономика

Германия получит миллионы тонн газа из Катара

Катар подписал соглашения о поставках СПГ в Германию с 2026 года

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Катарская QatarEnergy и ConocoPhillips подписали соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию с 2026 года сроком на 15 лет. Об этом пишет Reuters.

Сделка предполагает, что ФРГ будет получать по два миллиона тонн СПГ в год, уточнил руководитель QatarEnergy. Речь идет о первом долгосрочном контракте на поставки такого топлива в Германию, что должно внести вклад в энергобезопасность страны.

Дочерняя компания американской ConocoPhillips будет закупать согласованные объемы для поставок в терминал в Германии. Вопрос получения СПГ европейской страной стал актуальным на фоне сокращения поставок российского газа и стремления снизить сохранявшуюся зависимость от контрактов с «Газпромом».

QatarEnergy, в свою очередь, ранее подписала контракт на поставку СПГ также и с Китаем, сроком на 27 лет. Китайская Sinopec будет ежегодно получать четыре миллиона тонн СПГ. Это самый долгосрочный контракт в истории отрасли, отметили в QatarEnergy.

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Платон Щукин
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