Германия получит миллионы тонн газа из Катара

Катар подписал соглашения о поставках СПГ в Германию с 2026 года

Катарская QatarEnergy и ConocoPhillips подписали соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию с 2026 года сроком на 15 лет. Об этом пишет Reuters.

Сделка предполагает, что ФРГ будет получать по два миллиона тонн СПГ в год, уточнил руководитель QatarEnergy. Речь идет о первом долгосрочном контракте на поставки такого топлива в Германию, что должно внести вклад в энергобезопасность страны.

Дочерняя компания американской ConocoPhillips будет закупать согласованные объемы для поставок в терминал в Германии. Вопрос получения СПГ европейской страной стал актуальным на фоне сокращения поставок российского газа и стремления снизить сохранявшуюся зависимость от контрактов с «Газпромом».

QatarEnergy, в свою очередь, ранее подписала контракт на поставку СПГ также и с Китаем, сроком на 27 лет. Китайская Sinopec будет ежегодно получать четыре миллиона тонн СПГ. Это самый долгосрочный контракт в истории отрасли, отметили в QatarEnergy.