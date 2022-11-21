Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:42, 21 ноября 2022Экономика

Катар подписал газовый контракт с Китаем на 27 лет

Катар подписал контракт на 27 лет с Китаем на поставку СПГ

Фото: Chen Aizhu / Reuters

Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy подписала с Китаем контракт на 27 лет на поставку сжиженного природного газа (СПГ), пишет РИА Новости.

Китайская Sinopec будет ежегодно получать четыре миллиона тонн СПГ. Это самый долгосрочный контракт в истории отрасли, отметили в QatarEnergy. Катар ведет работы по расширению добычи на своем месторождении газа Северное в Персидском заливе, которое он делит с Ираном.

Котировки TTF1! от TradingView

По планам, к 2026 году Катар будет производить 110 миллионов тонн СПГ в год вместо нынешних 77 миллионов тонн. Основную часть газа Катар экспортирует в страны Азии.

В октябре Катар пообещал поставлять в Европу 12-15 миллионов тонн природного газа, если регион по-прежнему будут испытывать трудности с энергоресурсами. Катар ожидает «огромный скачок производства СПГ». Это позволит стране стать главным поставщиком СПГ в мире, уверены власти.

В марте Германия заявила, что заключила долгосрочное соглашение с Катаром на поставку СПГ. Позже сделка была сорвана из-за цены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Турецкие войска обстреляли приграничный район Сирии
Минцифры создаст дополнительный список на отсрочку от призыва
Раскрыто значение терминов «канава» и «башмак» в языке сотрудников МЦД
Еще один российский депутат отправился в зону спецоперации
Раскрыты подробности пожара в жилом доме возле комплекса «Москва-Сити»
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из России
Байден помиловал индейку и попытался с ней поговорить
В одной из башен «Москва-Сити» произошел пожар
Названы шесть вредных в больших количествах ПП-продуктов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.