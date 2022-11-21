Катар подписал газовый контракт с Китаем на 27 лет

Катар подписал контракт на 27 лет с Китаем на поставку СПГ

Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy подписала с Китаем контракт на 27 лет на поставку сжиженного природного газа (СПГ), пишет РИА Новости.

Китайская Sinopec будет ежегодно получать четыре миллиона тонн СПГ. Это самый долгосрочный контракт в истории отрасли, отметили в QatarEnergy. Катар ведет работы по расширению добычи на своем месторождении газа Северное в Персидском заливе, которое он делит с Ираном.

По планам, к 2026 году Катар будет производить 110 миллионов тонн СПГ в год вместо нынешних 77 миллионов тонн. Основную часть газа Катар экспортирует в страны Азии.

В октябре Катар пообещал поставлять в Европу 12-15 миллионов тонн природного газа, если регион по-прежнему будут испытывать трудности с энергоресурсами. Катар ожидает «огромный скачок производства СПГ». Это позволит стране стать главным поставщиком СПГ в мире, уверены власти.

В марте Германия заявила, что заключила долгосрочное соглашение с Катаром на поставку СПГ. Позже сделка была сорвана из-за цены.