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Экономика

Арабская страна захотела стать главным поставщиком газа в мире

Катар пообещал поставлять в Европу 12-15 миллионов тонн природного газа

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Катар пообещал поставлять в Европу 12-15 миллионов тонн природного газа, если регион по-прежнему будут испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов. Соответствующее заявление в Twitter сделал министр энергетики арабской страны Саад аль-Кааби.

«Сейчас мы продаем примерно пять-десять миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие пять-десять лет хотим и будем крупнейшим продавцом СПГ в мире», — сказал он. По словам Аль-Кааби, проектным группам, которые работают над увеличением производства топлива, было трудно укладываться в сроки и рамки бюджета, но Катар ожидает «огромный скачок производства СПГ». Это позволит стране стать главным поставщиком СПГ в мире, уверены власти.

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В марте Германия заявила, что заключила долгосрочное соглашение с Катаром на поставку СПГ. Позже сделка была сорвана из-за цены.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек говорил, что необходимо искать самое выгодное предложение. «Только так это может функционировать. И если Катар не предоставляет самое выгодное предложение, то компании, в том числе и в контексте потребителей, не ошибутся, если выберут не самое дорогое предложение. Так они и поступили», — объяснил он.

Хабек подчеркнул, что говорить о завершении переговоров с Катаром при этом нельзя, поскольку существуют договоренности об энергетическом партнерстве.

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Платон Щукин
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