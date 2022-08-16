Германия объяснила срыв газовой сделки с Катаром ценами

Министр экономики ФРГ Хабек связал срыв газовой сделки с Катаром с ценами

Срыв сделки по поставкам в Германию сжиженного природного газа (СПГ) из Катара объясняется вопросом цены, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Его слова цитирует РИА Новости.

По его словам, ситуация связана с тем, что необходимо искать самое выгодное предложение. «Только так это может функционировать. И если Катар не предоставляет самое выгодное предложение, то компании, в том числе и в контексте потребителей, не ошибутся, если выберут не самое дорогое предложение. Так они и поступили», — объяснил Хабек.

Он подчеркнул, что говорить о завершении переговоров с Катаром при этом нельзя, поскольку существуют договоренности об энергетическим партнерстве.

В середине августа СМИ обратили внимание на то, что ближневосточная страна поставляет СПГ в Италию вместо ФРГ. Поставки в Германию так и не начались, хотя договоренности анонсировались еще в марте.