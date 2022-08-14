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В Германии пожаловались на поставки газа из Катара в Италию после визита Хабека

DWN: Катар поставляет газ Италии вместо Германии после визита министра Хабека

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Провал визита министра экономики ФРГ Роберта Хабека в Катар привел к тому, что эта страна поставляет газ Италии вместо Германии. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как отмечает издание, с начала переговоров прошло уже несколько месяцев, однако поставки сжиженного природного газа (СПГ) в немецкие терминалы так и не начались. При этом танкеры из Катара прибывают в Италию, что подтверждают заявления нефтегазовой компании Eni. Там отметили, что Италия смогла заместить 20 миллиардов кубометров природного газа, которые поставлялись из России.

В марте Германия заявила, что заключила долгосрочное соглашение с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Роберт Хабек отмечал, что сделка станет «открытием дверей» для экономики страны, поскольку снизится зависимость от импортируемого российского газа. Однако уже в мае сообщалось, что Германия и Катар столкнулись с трудностями во время переговоров.

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Марина Совина
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