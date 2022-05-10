Стало известно о трудностях в переговорах Германии и Катара о поставках СПГ

Reuters: Германия и Катар столкнулись с трудностями во время переговоров о поставках СПГ

Германия и Катар столкнулись с трудностями во время переговоров о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом стало известно Reuters от осведомленных источников.

Отмечается, что разногласия возникли по поводу основных условий. По словам одного из собеседников агентства, стороны обсуждают длительность контракта и его угрозу для целей Германии по декарбонизации. Кроме того, Катар оговаривает положение об ограничении направления поставок, которое не позволит Берлину перенаправлять СПГ в другие районы Европы.

Источник выразил мнение, что поставки СПГ из Катара в ближайшее время «не ожидаются». При этом немецкие газовые компании планируют возобновить переговоры с Катаром в мае.

В марте Германия заявила, что заключила долгосрочное соглашение с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Министр экономики страны Роберт Хабек заявил, что сделка станет «открытием дверей» для экономики страны, поскольку снизится зависимость от импортируемого российского газа.