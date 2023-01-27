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11:14, 27 января 2023Ценности

Модельер назвал россиянками неуместные для женщин старше 50 лет наряды

Модельер Наз Маер назвал мини-юбки и кислотные цвета неуместными для женщин старше 50 лет

Фото: Shutterstock

Модельер Наз Маер назвал россиянками неуместные для женщин старше 50 лет наряды. Комментарий эксперта приводит «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, женщинам данной возрастной категории следует отказаться от платьев и юбок длины мини, поскольку они делают образ вульгарным. Так, он призвал заменить их на изделия длины миди. Кроме того, собеседник издания внес в список одежду кислотных цветов и предметы гардероба с анималистическими принтами.

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В то же время испортить образ способы старые, вышедшие из моды вещи, а также неактуальная обувь. Что касается последней — согласно рекомендациям эксперта, предпочтительно выбирать находящиеся в тренде лоферы, мокасины, ботинки и кроссовки.

В сентябре 2022 года российский врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева раскрыла секрет красоты женщин старше 50 лет. Так, предотвратить «провисание» тканей лица способна назначаемая гинекологом гормонозаместительная терапия при климаксе, а также отказ от алкоголя, курения и употребления вредной пищи.

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Алина Гостева
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