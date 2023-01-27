Модельер назвал россиянками неуместные для женщин старше 50 лет наряды

Модельер Наз Маер назвал мини-юбки и кислотные цвета неуместными для женщин старше 50 лет

Модельер Наз Маер назвал россиянками неуместные для женщин старше 50 лет наряды. Комментарий эксперта приводит «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, женщинам данной возрастной категории следует отказаться от платьев и юбок длины мини, поскольку они делают образ вульгарным. Так, он призвал заменить их на изделия длины миди. Кроме того, собеседник издания внес в список одежду кислотных цветов и предметы гардероба с анималистическими принтами.

В то же время испортить образ способы старые, вышедшие из моды вещи, а также неактуальная обувь. Что касается последней — согласно рекомендациям эксперта, предпочтительно выбирать находящиеся в тренде лоферы, мокасины, ботинки и кроссовки.

В сентябре 2022 года российский врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева раскрыла секрет красоты женщин старше 50 лет. Так, предотвратить «провисание» тканей лица способна назначаемая гинекологом гормонозаместительная терапия при климаксе, а также отказ от алкоголя, курения и употребления вредной пищи.