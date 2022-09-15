Российский косметолог раскрыла секрет моложавой внешности женщин старше 50 лет

Косметолог Анна Лебедева: красота женщин старше 50 лет зависит от формы черепа

Российский врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева раскрыла секрет красоты женщин старше 50 лет. Комментарий эксперта приводит «Доктор Питер».

Представительницы данной категории могут сохранять привлекательность не только с помощью фильтров в соцсетях или походов к косметологу. Моложавая внешность также зависит от формы черепа и толщины кожи, отметила специалистка.

«Думаю, все обращали внимание, что представители Японии, Китая и многих других азиатских стран долго сохраняют молодость. Им в этом помогает в первую очередь более мощный скуластый череп — он в данном случае играет роль "вешалки", не дающей коже "поплыть"», — пояснила собеседница издания.

Кроме того, предотвратить «провисание» тканей лица способна назначаемая гинекологом гормонозаместительная терапия при климаксе, а также отказ от алкоголя, курения и употребления вредной пищи. В то же время благотворно влияет на внешний вид отсутствие стресса, удачно подобранные одежда, прическа и макияж.

Ранее в сентябре сообщалось, что визуальный мерчандайзер Адриана Кшесняк раскрыла простой секрет кожи без морщин. 39-летняя женщина заявила, что в данный момент она выглядит моложе, чем в 20 лет. Она рассказала, что пьет много воды, спит без подушки, использует солнцезащитный крем и ест полезную пищу. При этом она также назвала секретом своей красоты куркуму, которую добавляет в большинство блюд.