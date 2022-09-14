39-летняя женщина раскрыла простой секрет кожи без морщин

Мерчандайзер Адриана Кшесняк назвала куркуму секретом своей красоты

Визуальный мерчандайзер Адриана Кшесняк раскрыла простой секрет кожи без морщин. Соответствующую информацию приводит Daily Star.

39-летняя женщина заявила, что в данный момент она выглядит моложе, чем в 20 лет. По ее словам, в прошлом она боролась с проблемой бесплодия и была замкнутой и несчастной, что негативно сказывалось на ее внешности.

Однако она заметила, что стала привлекательнее, когда развелась с мужем, занялась самосовершенствованием и минимизировала стресс. «В 20 лет у меня было такое впечатление, что мне все время нужно кому-то что-то доказывать. Сейчас же я стала более спокойной», — отметила героиня материала. Кроме того, она рассказала, что пьет много воды, спит без подушки, использует солнцезащитный крем и ест полезную пищу. При этом она также назвала секретом своей красоты куркуму, которую добавляет в большинство блюд.

В августе сообщалось, что блогерша Лорин Босстик назвала секрет красоты мужчин и испробовала его на себе. Бьюти-эксперт заявила, что представителям противоположного пола удается дольше сохранять привлекательную внешность, поскольку они бреют лицо. При этом на размещенных кадрах она продемонстрировала, как применяет указанный метод на собственном теле.