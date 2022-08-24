Блогерша раскрыла секрет красоты мужчин и испробовала его на себе

Блогерша Лорин Босстик назвала бритье лица секретом красоты мужчин и применила его на себе

Блогерша Лорин Босстик назвала секрет красоты мужчин и испробовала его на себе. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Бьюти-эксперт заявила, что представителям противоположного пола удается дольше сохранять привлекательную внешность, поскольку они бреют лицо. При этом на размещенных кадрах она продемонстрировала, как применяет указанный метод на собственном теле. Так, она намылила кожу и аккуратно провела станком по щекам, шее и подбородку.

«Когда вы, наконец, поймете, что секрет омоложения скрыт в постоянном бритье лица — вот почему мужчины так красиво стареют. Их кожа нежная, как у младенцев», — заявила юзерша.

Однако ролик вызвал смешанные эмоции у зрителей. «А потом у вас начнут появляться вросшие волосы. Говорю по собственному опыту», «Если бы я это сделала, у меня бы буквально выросла пышная борода», «Применяю данный способ уже много лет. Мне 49, и я действительно выгляжу моложе», — прокомментировали они.

Ранее в августе дерматолог Мамина Турегано из США раскрыла бесплатный способ омоложения кожи. Специалистка прокомментировала ролик TikTok-блогера Джо Муди, который демонстрировал на кадрах гимнастику для лица. Мужчина постукивал кончиками пальцев по подбородку, зоне носогубных складок и носа, а также по лбу и вокруг глаз. В свою очередь, медик отметила, что подобные действия могут иметь положительный эффект для организма.