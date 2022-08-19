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Дерматолог раскрыла бесплатный способ омоложения кожи

Дерматолог Мамина Турегано: постукивания кончиками пальцев по лицу помогут омолодить кожу

Фото: StepanPopov / Shutterstock

Дерматолог Мамина Турегано из США раскрыла бесплатный способ омоложения кожи. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Специалистка прокомментировала ролик TikTok-блогера Джо Муди, который демонстрировал на кадрах гимнастику для лица. Мужчина постукивал кончиками пальцев по подбородку, зоне носогубных складок и носа, а также по лбу и вокруг глаз. В свою очередь, медик отметила, что подобные действия могут иметь положительный эффект для организма.

«Постукивание по лицу действительно может помочь расслабить мышцы, уменьшить стресс и улучшить кровообращение. Способствует ли это борьбе со старением и оздоровлению кожи? Я думаю, да», — объяснила Турегано. В то же время она пояснила, что указанный метод не заменит собой применение солнцезащитного крема, ретиноидов, сыворотки с витамином С, ботокса или лазера.

В мае российский врач Екатерина Новикова назвала главные способы надолго сохранить молодости кожи. По мнению диетолога, поддерживать красоту нужно не только снаружи, но и изнутри. Для этого, в первую очередь, Новикова посоветовала принимать коэнзим Q10 — сильный антиоксидант, который участвует в строительстве эластиновых и коллагеновых волокон. Кроме того, доктор порекомендовала восполнить дефицит витаминов группы B.

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Алина Гостева
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