Российский врач назвала главные способы сохранить молодость кожи
Российский врач Екатерина Новикова назвала главные способы надолго сохранить молодости кожи. Ее комментарии приводит издание «МедикФорум».
По мнению диетолога, поддерживать красоту нужно не только снаружи, но и изнутри. Для этого, в первую очередь, Новикова посоветовала принимать коэнзим Q10 — сильный антиоксидант, который участвует в строительстве эластиновых и коллагеновых волокон.
Кроме того, доктор порекомендовала восполнить дефицит витаминов группы B. «Они принимают участие в большом количестве жизненно важных процессов в организме, в том числе несут ответственность за упругость кожных покровов. При нехватке этих витаминов регенерация клеток происходит медленнее», — объяснила Новикова.
Вдобавок врач отметила, что необходимо включить в рацион питания астаксантин — антиоксидант, который служит защитой от ультрафиолетовых лучей и пигментных пятен. В заключение Новикова предложила добавить к витаминному комплексу глицин, лизин, триптофан и омега-3 для борьбы с акне и морщинами.
Раннее в мае Екатерина Новикова назвала главные причины появления прыщей на лице. По словам диетолога, вызывать воспаления могут молочные продукты, сладости, выпечка и сладкие фрукты. Кроме того, врач также отметила, что застойные состояния в лимфатической системе, дисбактериоз микрофлоры кишечника и сбой гормонального фона у женщин тоже могут отразиться на коже в виде отеков и различных высыпаний.