Российский врач назвала главные способы сохранить молодость кожи

Врач Екатерина Новикова: антиоксиданты и витамины группы В сохраняют молодость кожи

Российский врач Екатерина Новикова назвала главные способы надолго сохранить молодости кожи. Ее комментарии приводит издание «МедикФорум».

По мнению диетолога, поддерживать красоту нужно не только снаружи, но и изнутри. Для этого, в первую очередь, Новикова посоветовала принимать коэнзим Q10 — сильный антиоксидант, который участвует в строительстве эластиновых и коллагеновых волокон.

Кроме того, доктор порекомендовала восполнить дефицит витаминов группы B. «Они принимают участие в большом количестве жизненно важных процессов в организме, в том числе несут ответственность за упругость кожных покровов. При нехватке этих витаминов регенерация клеток происходит медленнее», — объяснила Новикова.

Вдобавок врач отметила, что необходимо включить в рацион питания астаксантин — антиоксидант, который служит защитой от ультрафиолетовых лучей и пигментных пятен. В заключение Новикова предложила добавить к витаминному комплексу глицин, лизин, триптофан и омега-3 для борьбы с акне и морщинами.

Раннее в мае Екатерина Новикова назвала главные причины появления прыщей на лице. По словам диетолога, вызывать воспаления могут молочные продукты, сладости, выпечка и сладкие фрукты. Кроме того, врач также отметила, что застойные состояния в лимфатической системе, дисбактериоз микрофлоры кишечника и сбой гормонального фона у женщин тоже могут отразиться на коже в виде отеков и различных высыпаний.