Самый богатый человек Азии потерял десятки миллиардов долларов за два дня

Bloomberg: индийский миллиардер Гаутам Адани потерял более 20% состояния за два дня

Состояние самого богатого человека в Азии, индийского миллиардера Гаутама Адани за два дня упало более чем на 20 процентов, до 93 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Это произошло после публикации инвестиционно-исследовательской группой Hindenburg Research 24 января отчета с критикой положения дел в его компании Adani Group.

Аналитики нашли признаки сомнительных практик и финансовых махинаций в деятельности Adani Group. Это подорвало доверие инвесторов, в результате чего акции входящих в холдинг компаний начали падать. Так, стоимость ценных бумаг Adani Enterprises в ходе торгов 27 января обрушилась на 19 процентов. Вслед за ними начали падать и акции других индийских конгломератов и банков — индекс NSE Nifty 50, отражающий состояние акций 50 крупнейших компаний страны, потерял 1,6 процента к закрытию торгов, что стало худшим показателем в Азии.

При этом Adani Group оспорила выводы, содержащиеся в отчете Hindenburg Research, назвав их фиктивными и неподтвержденными. Компания миллиардера пригрозила подать на исследователей в суд, однако в Hindenburg сказали, что не откажутся от заявлений и считают их достоверными.

До недавнего обвала акции Adani Enterprises неуклонно росли в течение пяти лет, и за этот период прибавили в цене даже больше, чем бумаги американского автогиганта Tesla, отмечает Bloomberg. Такие результаты привели к тому, что в апреле 2022 года состояние Адани превысило 100 миллиардов долларов, и до обрушения стоимости акций его группы компаний на этой неделе оно достигало 113 миллиардов долларов.

Гаутама Адани сдал одним из множества миллиардеров, кому удалось заработать на росте цен на энергоносители за счет управления объектами инфраструктуры, торговли полезными ископаемыми, в частности углем, и добычи ресурсов. В 2022 году состояние бизнесмена увеличилось на 42 миллиарда долларов.