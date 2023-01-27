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01:11, 27 января 2023Мир

В Совфеде заявили об удивлении и раздражении из-за слов Нуланд о санкциях

Сенатор Джабаров заявил об удивлении и раздражении из-за слов Нуланд о смягчении санкций

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Слова замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о смягчении санкций в обмен на вывод войск России с Украины и «возвращения территорий» вызывают удивление и раздражение. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Как отметил сенатор, «главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года» считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для России условий.

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Джабаров напомнил, что Запад, увидев продвижение ополченцев Донбасса к Киеву,« заманил нас в ловушку Минских соглашений и использовал тягучие переговоры в контактных группах для усиления военного потенциала» Украины. Теперь же, «увидев, как наливается мощью российская армия, как в пользу нашей страны меняется стратегическая обстановка в зоне СВО, вновь заговорили о переговорах на заведомо невыполнимых условиях».

По его мнению, на Западе преследуют ту же цель — использовать время для дальнейшей милитаризации Киева и переброски на Украину современного наступательного оружия.

Ранее Виктория Нуланд заявила о готовности Вашингтона смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и вывода с территории этой страны ВС России. Выступая в сенате, она отметила, что приветствовала бы ослабление санкций в том случае, если бы Москва приняла решение «вести серьезные переговоры и вывести свои силы с территории Украины», а также заявила о готовности «вернуть» ранее присоединенные территории.

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Марина Совина
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