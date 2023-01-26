В США назвали условия смягчения антироссийских санкций

США заявили, что готовы ослабить санкции против России ради мирных переговоров по Украине

Соединенные Штаты готовы смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и вывода с территории этой страны Вооруженных сил (ВС) России. Такое условие в четверг, 26 января, назвала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, ее цитирует ТАСС.

Выступая в сенате, Нуланд отметила, что приветствовала бы ослабление санкций в том случае, если бы Москва приняла решение «вести серьезные переговоры и вывести свои силы с территории Украины», а также заявила о готовности «вернуть» ранее присоединенные территории.

Комментируя свое заявление, Нуланд добавила, что ее мнение совпадает с позицией госсекретаря США Энтони Блинкена по данному вопросу.

Ранее Минфин США анонсировал очередной пакет антироссийских санкций. Согласно опубликованному на сайте ведомства пресс-релизу, новые санкции затронули судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».