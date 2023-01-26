В США назвали условия смягчения антироссийских санкций
Соединенные Штаты готовы смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и вывода с территории этой страны Вооруженных сил (ВС) России. Такое условие в четверг, 26 января, назвала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, ее цитирует ТАСС.
Выступая в сенате, Нуланд отметила, что приветствовала бы ослабление санкций в том случае, если бы Москва приняла решение «вести серьезные переговоры и вывести свои силы с территории Украины», а также заявила о готовности «вернуть» ранее присоединенные территории.
Комментируя свое заявление, Нуланд добавила, что ее мнение совпадает с позицией госсекретаря США Энтони Блинкена по данному вопросу.
Ранее Минфин США анонсировал очередной пакет антироссийских санкций. Согласно опубликованному на сайте ведомства пресс-релизу, новые санкции затронули судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».