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19:39, 26 января 2023Мир

В США назвали условия смягчения антироссийских санкций

США заявили, что готовы ослабить санкции против России ради мирных переговоров по Украине
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Соединенные Штаты готовы смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и вывода с территории этой страны Вооруженных сил (ВС) России. Такое условие в четверг, 26 января, назвала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, ее цитирует ТАСС.

Выступая в сенате, Нуланд отметила, что приветствовала бы ослабление санкций в том случае, если бы Москва приняла решение «вести серьезные переговоры и вывести свои силы с территории Украины», а также заявила о готовности «вернуть» ранее присоединенные территории.

Комментируя свое заявление, Нуланд добавила, что ее мнение совпадает с позицией госсекретаря США Энтони Блинкена по данному вопросу.

Ранее Минфин США анонсировал очередной пакет антироссийских санкций. Согласно опубликованному на сайте ведомства пресс-релизу, новые санкции затронули судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

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Варвара Кошечкина
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