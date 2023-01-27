Россияне устремились в одну из самых богатых стран Азии

JNTO: в 2022 году Японию посетило 10,4 тысячи россиян

Россияне стали больше ездить в Японию, которая занимает третью строчку рейтинга самых богатых стран Азии. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным Японской национальной туристической организации JNTO, в 2022 году в страну приехало 3,8 миллиона иностранных граждан. Первое место по турпотоку заняла Южная Корея с показателем около миллиона путешественников. Серебро рейтинга забрал Тайвань — 331 тысяча человек, а бронза досталась США с 323 тысячами туристов.

Россияне значительно уступают по турпотоку другим странам, тем не менее количество туристов, посетивших одно из самых инновационных государств мира, выросло, несмотря на отсутствие авиасообщения. Так, в 2021 году в Японию приехали 3,7 тысячи путешественников, а в 2022 году в Страну восходящего солнца устремились уже 10,4 тысячи россиян.

Отмечается, что по сравнению с допандемийным 2019 годом турпоток в Японию в 2022 году сократился в восемь раз. Тем не менее снятие жестких ограничений, например, разрешение на въезд для индивидуальных путешественников, вызвало повторный рост числа желающих посетить страну.

Ранее в январе сообщалось, что паспорт Японии стал лучшим в 2023 году — документ предоставляет безвизовый доступ в 193 страны мира. Второе место рейтинга делят между собой Сингапур и Южная Корея: граждане этих государств могут приехать без визы в 192 государства.

